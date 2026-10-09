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Еще двоих украинцев задержали в Вене и обвинили в шпионаже, - Der Standard

18:36 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото: задержание правоохранителями подозреваемого (Getty Images)

Австрия задержала двух украинцев по подозрению в шпионаже. Их называют "вероятными представителями военной разведки Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Кристины Зальцборн, передает Der Standard.

Австрия задержала двух украинцев

Двое подозреваемых сотрудников, вероятно, украинской военной разведки были арестованы в Вене в минувший понедельник.

7 октября региональный суд избрал меру пресечения для подозреваемых в совершении преступлений, говорит Зальцборн.

Основания для содержания под стражей:

  • риск дальнейших правонарушений,
  • препятствование правосудию,
  • бегство.

Мероприятие действует до 21 октября. Оба мужчины отрицают предъявленные против них обвинения, сообщила спикер суда.

Неизвестно, как долго двое подозреваемых в шпионаже находились в Австрии и как правоохранительные органы узнали о них. Это является предметом продолжающегося расследования, заявили власти в пятницу днем.

Расследование проводит управление государственной безопасности и разведки (DSN). Расследуется подозрение в тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии (статья 256 Уголовного кодекса Австрии).

Задержание Ткача

Напомним, двух других украинцев - журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко - задержали в Австрии в четверг также по подозрению в шпионаже.

"В ходе других расследований возникло подозрение еще в отношении двух человек, но оно не было подтверждено", - сообщила агентству АПА спикер Венской прокуратуры Нина Буссек.

Ткача уже отпустили, а Бондаренко до сих пор держат под стражей, проводятся допросы.

Ранее РБК-Украина писало, что руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач задержан в Вене во время выполнения редакционного задания 8 октября.

УП заявила, что считает задержание Ткача незаконным и требует его немедленного освобождения и официального объяснения действий австрийских правоохранителей.

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