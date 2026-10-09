Ще двох українців затримали у Відні та звинуватили у шпигунстві, - Der Standard
Австрія затримала двох українців за підозрою у шпигунстві. Їх називають "ймовірними представниками військової розвідки України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці суду Крістіни Зальцборн, передає Der Standard.
Австрія затримала двох українців
Двох українців, яких нібито підозрюють в роботі на українську воєнну розвідку, було затримано у Відні минулого понеділка.
7 жовтня регіональний суд обрав запобіжний захід для підозрюваних у скоєнні злочинів, каже Зальцборн.
Підстави для тримання під вартою:
- ризик подальших правопорушень,
- перешкоджання правосуддю,
- втеча.
Запобіжний захід наразі діє до 21 жовтня. Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення, повідомила речниця суду.
Невідомо, як довго двоє підозрюваних у шпигунстві перебували в Австрії та як правоохоронні органи дізналися про них. Це є предметом розслідування, яке триває, заявила влада у п'ятницю вдень.
Розслідування проводить Управління державної безпеки та розвідки (DSN). Розслідується підозра у таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії (стаття 256 Кримінального кодексу Австрії).
Затримання Ткача
Нагадаємо, двох інших українців - журналіста "Української правди" Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка - затримали в Австрії у четвер також через підозру в шпигунстві.
"У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена", - повідомила агентству АПА речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.
Ткача вже відпустили, а Бондаренка досі тримають під вартою, проводяться допити.
Раніше РБК-Україна писало, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання 8 жовтня.
УП заявила, що вважає затримання Ткача незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.