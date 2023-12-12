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Ще у двох областях України проблеми з оповіщенням: як дізнатися про тривогу

Вівторок 12 грудня 2023 18:32
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Ще у двох областях України проблеми з оповіщенням: як дізнатися про тривогу Фото: ще у двох областях України проблеми з оповіщенням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Київській та Івано-Франківській областях порушено роботу системи оповіщення через збій у роботі "Київстар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram та голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлану Онищук у Telegram.

Київська область

Як зазначили в ОВА, у Київській області сирени не працюють у Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській громаді (Бориспільський район). Також є точкові відключення системи оповіщення у Борисполі та ще 75 населених пунктах.

"У населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку", - розповіли у відомстві.

Крім цього, у Київській області продовжують роботу "Пункти незламності", які обладнані точками доступу Wi-Fi. Там мешканці можуть отримати доступ до інтернету.

Івано-Франківська область

Водночас, як попередила Світлана Онищук, через збій у "Київстар" системи оповіщення не працюють у трьох населених пунктах області:

  • у Старобогородчанській громаді не працює одна сирена;
  • у Брошнів-Осадській громаді не працюють дві сирени у селах Брошнів-Осада та Кадобна.

Вона попросила голів громад подбати про сповіщення у разі повітряної тривоги.

"Нагадуємо, що про небезпеку повідомляють місцеві телебачення та радіо. Якщо є доступ до інтернет-мережі, то інформацію можна отримати у мобільних додатках", - додала чиновниця.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора "Київстар" спостерігається масштабний збій. Через таку ситуацію в низці областей порушено роботу систем оповіщення.

Зокрема, в Черкаській області мешканцям вирішили надсилати сповіщення про повітряну тривогу на телефон.

Більш детально про збій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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