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Еще в двух областях Украины проблемы с оповещением: как узнать о тревоге

Вторник 12 декабря 2023 18:32
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Еще в двух областях Украины проблемы с оповещением: как узнать о тревоге Фото: еще в двух областях Украины проблемы с оповещением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской и Ивано-Франковской областях нарушена работа системы оповещения из-за сбоя в работе "Киевстар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и главу Ивано-Франковской областной военной администрации Светлану Онищук в Telegram.

Киевская область

Как отметили в ОВА, в Киевской области сирены не работают в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке и Горской общине (Бориспольский район). Также есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и еще 75 населенных пунктах.

"В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Они через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, в Киевской области продолжают работу “Пункты несокрушимости”, которые оборудованы точками доступа Wi-Fi. Там жители могут получить доступ к интернету.

Ивано-Франковская область

В то же время, как предупредила Светлана Онищук, из-за сбоя в "Киевстар" системы оповещения не работают в трех населенных пунктах области:

  • в Старобогородчанской общине не работает одна сирена;
  • в Брошнев-Осадской общине не работают две сирены в селах Брошнев-Осада и Кадобна.

Она попросила глав общин позаботиться об оповещении в случае воздушной тревоги.

"Напоминаем, что об опасности сообщают местные телевидения и радио. Если есть доступ к интернет-сети, то информацию можно получить в мобильных приложениях", - добавила чиновница.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе оператора “Киевстар” наблюдается масштабный сбой. Из-за такой ситуации в ряде областей нарушена работа систем оповещений.

В частности, в Черкасской области жителям решили присылать оповещения о воздушной тревоге на телефон.

Более детально о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевстар Киевская область Ивано-Франковская область воздушная тревога
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