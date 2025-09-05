UA

Ще дві втрати у складі збірної України: Ребров оголосив заявку на матч проти Франції

Фото: Віктор Циганков не зіграє з французами (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Сергієм Ребровим оголосив список футболістів, які сьогодні, 5 вересня, можуть зіграти проти збірної Франції.

Шість втрат "синьо-жовтих"

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві. Він розпочнеться – о 21:45 за київським часом.

До заявки збірної України потрапили 23 гравці. Через травми за межами списку опинились захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак та вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков.

Таким чином збірна України втратила шістьох ключових виконавців. Раніше стало відомо, що матч через пошкодження пропустять голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисники Віталій Миколенко з англійського "Евертона" та Олександр Тимчик з "Динамо", а також форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук.

Хто у заявці

В офіційному списку збірної України такі футболісти:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Тарас Михавко, ("Динамо"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)

Раніше ми повідомили, що Україну та Францію розсудить фартовий для "синьо-жовтих" поліцейський з Нідерландів.

Також читайте де сьогодні дивитися матч Україна – Франція безкоштовно.

