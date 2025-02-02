Ще дві категорії отримали 100% право на "бронь" від мобілізації: роз'яснення

Зміни до бронювання під час дії воєнного стану було запроваджено постановою уряду № 36 від 14.01.2025 р. Таким чином, серед числа працівників, яких бронюють на 100% включили, медиків.

Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,

закладів громадського здоров’я,

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,

центрів крові.

Також 100% бронюванню підлягають усі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

При цьому кількість військовозобов’язаних, які займають посади в Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, тепер буде визначатися за переліком Мінрозвитку, а не Мінреінтеграції, і повинна становити не більше 50% усіх військовозобов’язаних працівників.

Бронювання від мобілізації в Україні

В Україні існує перелік посад і спеціальностей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте повне (100%) бронювання можливо лише для окремих категорій підприємств та установ.

До них належать критично важливо підприємства, установи та організації, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни, зокрема йдеться про працівників ОПК та паливно-енергетичного комплексу.

Що стосується працівників ДСНС, то 90% особового складу служби заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) мають "бронь" повним складом.

Для низки інших категорій працівників та підприємств бронювання також можливо, але з певними обмеженнями. Наприклад, держслужбовці категорій "Б" і "В" можуть бути заброньовані не більше ніж на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.