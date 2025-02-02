Еще две категории получили 100% право на "бронь" от мобилизации: разъяснение

В Украине недавно внесли изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Право на 100% "бронь" получили еще две категории работников.
Подробнее об этом - в РБК-Украина в материале ниже.
Изменения в бронирование во время действия военного положения были введены постановлением правительства № 36 от 14.01.2025 г. Таким образом, среди числа работников, которых бронируют на 100% включили, медиков.
В частности подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих заведениях они работают по основному месту работы):
Также 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
При этом количество военнообязанных, занимающих должности в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, теперь будет определяться по перечню Минразвития, а не Минреинтеграции, и должно составлять не более 50% всех военнообязанных работников.
В Украине существует перечень должностей и специальностей, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Однако полное (100%) бронирование возможно только для отдельных категорий предприятий и учреждений.
К ним относятся критически важные предприятия, учреждения и организации, без которых невозможно обеспечить жизнедеятельность страны, в частности речь идет о работниках ОПК и топливно-энергетического комплекса.
Что касается работников ГСЧС, то 90% личного состава службы забронировано. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) имеют "бронь" полным составом.
Для ряда других категорий работников и предприятий бронирование также возможно, но с определенными ограничениями. Например, госслужащие категорий "Б" и "В" могут быть забронированы не более чем на 50% от общего количества военнообязанных работников.
Напомним, что с 1 декабря 2024 года в Украине введен новый порядок бронирования от мобилизации. Суть заключается в том, процесс проходит в электронном формате через портал "Дія".
Впрочем, для тех, кто уже имел "бронь" ввели переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.
Так, правительство установило, что бронирование предприятиями, учреждениями, организациями, которые определены критически важными для функционирования экономики, а также критически важными для обеспечения потребностей военных формирований, в период с 22 января по 1 марта 2025 года осуществляется без учета срока 72 часов.
При подготовке материала использовались: постановление КМУ "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" от 14 января 2025 г. № 36, пресс-служба Винницкого ТЦК и СП.
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