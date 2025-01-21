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Спрощене перебронювання працівників через "Дію": у Мінцифрі пояснили деталі

Вівторок 21 січня 2025 13:50
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Спрощене перебронювання працівників через "Дію": у Мінцифрі пояснили деталі Ілюстративне фото: роботодавці зможуть забронювати працівників через "Дію" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністерство цифрової трансформації забезпечить безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через "Дію" з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі телемарафону.

За її словами, збоїв не буде, оскільки є покроковий алгоритм дій, який має здійснити керівник підприємства.

Якщо бронювання працівника вже закінчилось

Керівнику необхідно зайти у "Дію", обирати послугу бронювання, ввести дані працівника й відправити заявку в обробку. Якщо таке підприємство вже отримало оновлену критичність за новими критеріями, то така заява обробиться без очікування 72 годин.

Якщо у працівника ще є діюче бронювання.

У випадку, якщо, наприклад, у працівника бронювання закінчується 20 лютого то керівник підприємства може анулювати діюче бронювання й одразу подати на нове.

"У такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він буде відповідати всім критеріям. У такому випадку керівник підприємства за здалегіть зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства", - сказала Коваль.

Раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів спростив правила бронювання працівників газової сфери.

Детально про те, як забронювати працівника через "Дію" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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