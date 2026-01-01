Ще два ЗРК знищено: Мадяр заявив про удари по сучасних системах ППО Росії

У ЗСУ відзвітували, що 1 січня продовжили серію точних ударів по сучасних системах ППО противника.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.
Так, Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про нові результати роботи українських дронів на Донеччині.
За його словами, 1 січня 2026 року Птахи СБС з батальйону "Asgard" 412-ї окремої бригади "Немезис" знищили ще два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".
Мадяр наголосив, що другий комплекс "шалено цінний та серйозний". Так Бровді висловився про РЛС С-350, який є ключовим елементом сучасної системи протиповітряної оборони. Цей комплекс почали використовувати лише з 2021 року як заміну ЗРК "Бук" і він призначений для знищення авіації та крилатих ракет. При цьому система здатна одночасно виявляти та супроводжувати до 40 цілей. Дальність ураження сягає 60 кілометрів, а по висоті - до 25 кілометрів.
Командир також нагадав події кінця 2025 року. За його словами, його підрозділ 31 грудня знищив два комплекси - "ТОР" і "Бук". Це сталося протягом однієї години на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
А вже під новорічну ніч було уражено ще один ЗРК "ТОР" та РЛС комплексу С-350. Відео знищення одного з них уже оприлюднене.
Мадяр пояснив, що всі ці цілі були саме знищені, а не просто пошкоджені.
Цікаво, що дані комплекси працюють у глибокому тилу та не стоять безпосередньо біля лінії фронту. Вони захищають повітря від дронів і засобів далекого ураження. Для ударів використовують боєприпаси класу "мідл-страйк" з бойовою частиною у десятки кілограмів, а інколи й понад 100 кілограмів.
За словами командира, техніка без справжньої броні не має шансів вижити після такого удару. Якщо ціль виявили і дрон долетів - вона гарантовано виходить з ладу. Мадяр підсумував результати своєї роботи коротко: якщо вже дістали, то тій "приблуді" кінець.
Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді регулярно звітує про успішні удари українських безпілотників по техніці та об’єктах ворога.
Наприклад, у новорічну ніч Сили безпілотних систем вразили 10 військових і інфраструктурних цілей як на території Росії, так і на окупованих противником землях.
А у ніч на 30 грудня "Птахи Мадяра" знищили хаб запусків "Шахедів" у Донецькому аеропорту.
За даними Мадяра, підрозділи Сил безпілотних систем за кілька місяців знищили та уразили десятки тисяч цілей ворога, включно з живою силою.