Ще два танкери "тіньового флоту" РФ підбили українські дрони, - "Мадяр"

СБС уразили ще 2 танкери РФ

"Мадяр" поділився "спойлером" щодо ураження ще двох суден "тіньового флоту" РФ.

"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів", - написав Бровді.

І додав, що сьогодні Україна підбила всього 12 подібних суден.

Ще командувач СБС уточнив, що восьмий танкер, уражений вночі в Азовському морі від час сеансу морського бою пілотами Кайрос 414 обр “Птахи Мадяра”, зветься MS IVAN CHEREMISINOV (Іван Черемисінов).

Які ще цілі у Криму атакували українські дрони

За словами "Мадяра", 5 електропідстанцій та 1 ГРС були уражені сьогодні безпілотниками.

Загалом протягом 1-7 липня "Птахи СБС" уразили 44 енерговузли Криму та південної частини ТОТ.

Так, під удари України потрапилаи наступні електропідстанції:

ПС 35/10 кВ "Чкалове", нп Чкалове, АР Крим;

ПС 330 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим;

ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим;

ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим;

ПС 110 кВ "Митяєве", нп Митяєве, АР Крим.

Також на території Криму уражено газову компресорну станцію "Тасуново".