Ще два танкери "тіньового флоту" РФ підбили українські дрони, - "Мадяр"

Сили безпілотних систем збільшили кількість уражени танкерів "тіньового флоту" Росії до 12 з початку доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в його Telegram-каналі.
"Мадяр" поділився "спойлером" щодо ураження ще двох суден "тіньового флоту" РФ.
"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів", - написав Бровді.
І додав, що сьогодні Україна підбила всього 12 подібних суден.
Ще командувач СБС уточнив, що восьмий танкер, уражений вночі в Азовському морі від час сеансу морського бою пілотами Кайрос 414 обр “Птахи Мадяра”, зветься MS IVAN CHEREMISINOV (Іван Черемисінов).
За словами "Мадяра", 5 електропідстанцій та 1 ГРС були уражені сьогодні безпілотниками.
Загалом протягом 1-7 липня "Птахи СБС" уразили 44 енерговузли Криму та південної частини ТОТ.
Так, під удари України потрапилаи наступні електропідстанції:
Також на території Криму уражено газову компресорну станцію "Тасуново".
За словами Мадяра, українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" РФ. Усі судна перебувають під міжнародними санкціями.
З початку липня 2026 року українські безпілотники уразили 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі.