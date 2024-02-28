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Ще два літаки і понад тисячу окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще понад тисячу російських загарбників, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 412 610 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили два літаки противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 412610 (+1060) осіб ліквідовано;
  • танків - 6570 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 12508 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 1029 (+20) од.;
  • РСЗВ - 1000 од.;
  • засоби ППО - 688 (+2) од.;
  • літаків - 342 (+2) од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24) од.;
  • крилаті ракети - 1912 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13112 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1594 (+6) од.

Ситуація на фронті 28 лютого

Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення.

Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку і суттєво активізувалися на Новопавліському напрямку..

Збиття двох російських літаків

Раніше повідомлялося, що вчора вранці, 27 лютого, стало відомо про "приземлення" російського Су-34. В Силах оборони уточнили, що ворожий літак знищили у понеділок, 26 лютого.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він став другим за добу.

Зауважимо також, що за останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян. А з початку вторгнення РФ до України Сили оборони збили 340 літаків окупантів.

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