Еще два самолета и более тысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 412 610 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили два самолета противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавлесском направлении.
Ранее сообщалось, что вчера утром, 27 февраля, стало известно о "приземлении" российского Су-34. В Силах обороны уточнили, что вражеский самолет уничтожили в понедельник, 26 февраля.
Позже в Воздушных силах сообщили, что украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым в сутки.
Отметим также, что в последние дни ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян. А с начала вторжения РФ в Украину Силы обороны сбили 340 самолетов оккупантов.
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