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Еще два самолета и более тысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских окупантов в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 412 610 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили два самолета противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 412610 (+1060) человек ликвидировано;
  • танков - 6570 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 1029 (+20) ед.;
  • РСЗО - 1000 ед.;
  • средства ПВО - 688 (+2) ед.;
  • самолетов - 342 (+2) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24) ед.;
  • крылатые ракеты - 1912 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед.;
  • специальная техника - 1594 (+6) ед.

Ситуация на фронте 28 февраля

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавлесском направлении.

Сбитие двух российских самолетов

Ранее сообщалось, что вчера утром, 27 февраля, стало известно о "приземлении" российского Су-34. В Силах обороны уточнили, что вражеский самолет уничтожили в понедельник, 26 февраля.

Позже в Воздушных силах сообщили, что украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым в сутки.

Отметим также, что в последние дни ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян. А с начала вторжения РФ в Украину Силы обороны сбили 340 самолетов оккупантов.

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