Ще не +40? Де і коли в Україні вдарить найсильніша спека

Територія нашої країни - велика, тож однакової температури повітря повсюди практично не буває. Найближчим часом погода в Україні очікується особливо контрастна.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Чим зумовлені нинішні температурні контрасти

За словами експерта, найближчим часом - щонайменше до кінця тижня - погода в Україні та значення температур очікуються контрастними:

на заході зараз відбувається зниження температурних показників;

на південному сході - навпаки, подальше підвищення (до досить спекотних значень).

"Завтра (10 липня, - Ред.) у більшості областей - починаючи зі сходу, півдня, центру, частково півночі - зберігатиметься переважно суха спекотна погода", - розповіла синоптик.

Вона пояснила, що її визначатиме:

поле високого тиску;

розпечена повітряна маса тропічного походження з південних широт.

"Тим часом нестійку погоду у західних, Житомирській та Вінницькій областях (також, можливо, частково на заході Київської області) зумовить атмосферний фронт. Вдень він простягне своє панування до Черкаської та Одеської областей", - розповіла Птуха.

Яких температур чекати у різних регіонах завтра

Представниця УкрГМЦ розповіла, що у західних областях "вже відчувається більш такий свіжий "подих" із західної Європи", тож температурні показники там будуть дещо нижчими.

На решті ж територій температура якихось істотних змін не зазнаватиме.

Якщо говорити про температурні показники, то починаючи від завтра й надалі вони будуть досить контрастними:

у західних областях окрім дощів (подекуди на Закарпатті та Прикарпатті - навіть сильних дощів із грозами) температура вночі очікується в межах 12-17°C, вдень - всього 15-20 градусів за Цельсієм;

окрім дощів (подекуди на Закарпатті та Прикарпатті - навіть сильних дощів із грозами) температура вночі очікується в межах 12-17°C, вдень - всього 15-20 градусів за Цельсієм; у Житомирській та Вінницькій областях вдень буде трішки тепліше - 21-26°C;

вдень буде трішки тепліше - 21-26°C; у східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях буде найбільш спекотно - 35-38°C;

буде найбільш спекотно - 35-38°C; на решті території України погода залишатиметься переважно без опадів (лише у Київській, а вдень - у Черкаській та Одеській областях подекуди можуть бути короткочасні дощі через вплив атмосферного фронту), температура вночі - 18-23°C, вдень - 29-34°C.

Що принесе погода українцям на вихідних

Згідно з інформацією синоптика, впродовж п'ятниці (11 липня) та суботи (12 липня):

у західних областях і на Лівобережжі можуть бути короткочасні дощі з грозами;

на решті територій - погода очікується без опадів.

Температура повітря при цьому:

у західних, Житомирській і Вінницькій областях - вночі 10-15°C, вдень 18-26°C;

- вночі 10-15°C, вдень 18-26°C; у східних, південно-східних областях країни - вночі 21-26°C (тобто це - тропічна ніч, дуже тепла), вдень - сильна спека 35-38°C;

- вночі 21-26°C (тобто це - тропічна ніч, дуже тепла), вдень - сильна спека 35-38°C; на решті території України - вночі 14-19°C, вдень 25-30°C.

"І такі тенденції, поки що, зберігаються до кінця тижня. В неділю (13 липня) - такий само практично розподіл", - розповіла Птуха.

Щодо +40°C по всій Україні, про які нині пишуть деякі пабліки у мережі, то таких температурних значень синоптики поки що не прогнозують.

"Наші фахівці ще будуть уточнювати. Але це - хіба що (в неділю, - Ред.) у Луганській і Донецькій областях. На решті територій - все ж таки до 40°C", - зауважила експерт.

У Київській області погода впродовж вихідних очікується без опадів:

температура вночі - 13-18°C;

температура вдень - 25-30°C.

"Тобто класична літня погода. Поки що - ніяких 40°C. Ні про яку сильну спеку ми не говоримо. Літнє значення температури в межах близько 30 градусів за Цельсієм (в межах норми для липня в Україні, - Ред.)", - пояснила спеціаліст.

Де буде найспекотніше на початку наступного тижня

Представниця УкрГМЦ повідомила, що з понеділка (14 липня) "вже може бути наступний атмосферний фронт у західних областях", а також "якісь залишкові процеси від попереднього - у східних".

"Але все одно високі значення температури по південно-східних областях залишаються", - наголосила вона.

Птуха зауважила, що там буде утримуватись "досить така сильна спека" (близько 38°C, місцями - можливо до 39 градусів за Цельсієм).