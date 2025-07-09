ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ще не +40? Де і коли в Україні вдарить найсильніша спека

Середа 09 липня 2025 17:20
UA EN RU
Ще не +40? Де і коли в Україні вдарить найсильніша спека Погода в Україні до кінця тижня буде контрастною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Територія нашої країни - велика, тож однакової температури повітря повсюди практично не буває. Найближчим часом погода в Україні очікується особливо контрастна.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чим зумовлені нинішні температурні контрасти

За словами експерта, найближчим часом - щонайменше до кінця тижня - погода в Україні та значення температур очікуються контрастними:

  • на заході зараз відбувається зниження температурних показників;
  • на південному сході - навпаки, подальше підвищення (до досить спекотних значень).

"Завтра (10 липня, - Ред.) у більшості областей - починаючи зі сходу, півдня, центру, частково півночі - зберігатиметься переважно суха спекотна погода", - розповіла синоптик.

Вона пояснила, що її визначатиме:

  • поле високого тиску;
  • розпечена повітряна маса тропічного походження з південних широт.

"Тим часом нестійку погоду у західних, Житомирській та Вінницькій областях (також, можливо, частково на заході Київської області) зумовить атмосферний фронт. Вдень він простягне своє панування до Черкаської та Одеської областей", - розповіла Птуха.

Яких температур чекати у різних регіонах завтра

Представниця УкрГМЦ розповіла, що у західних областях "вже відчувається більш такий свіжий "подих" із західної Європи", тож температурні показники там будуть дещо нижчими.

На решті ж територій температура якихось істотних змін не зазнаватиме.

Якщо говорити про температурні показники, то починаючи від завтра й надалі вони будуть досить контрастними:

  • у західних областях окрім дощів (подекуди на Закарпатті та Прикарпатті - навіть сильних дощів із грозами) температура вночі очікується в межах 12-17°C, вдень - всього 15-20 градусів за Цельсієм;
  • у Житомирській та Вінницькій областях вдень буде трішки тепліше - 21-26°C;
  • у східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях буде найбільш спекотно - 35-38°C;
  • на решті території України погода залишатиметься переважно без опадів (лише у Київській, а вдень - у Черкаській та Одеській областях подекуди можуть бути короткочасні дощі через вплив атмосферного фронту), температура вночі - 18-23°C, вдень - 29-34°C.

Що принесе погода українцям на вихідних

Згідно з інформацією синоптика, впродовж п'ятниці (11 липня) та суботи (12 липня):

  • у західних областях і на Лівобережжі можуть бути короткочасні дощі з грозами;
  • на решті територій - погода очікується без опадів.

Температура повітря при цьому:

  • у західних, Житомирській і Вінницькій областях - вночі 10-15°C, вдень 18-26°C;
  • у східних, південно-східних областях країни - вночі 21-26°C (тобто це - тропічна ніч, дуже тепла), вдень - сильна спека 35-38°C;
  • на решті території України - вночі 14-19°C, вдень 25-30°C.

"І такі тенденції, поки що, зберігаються до кінця тижня. В неділю (13 липня) - такий само практично розподіл", - розповіла Птуха.

Щодо +40°C по всій Україні, про які нині пишуть деякі пабліки у мережі, то таких температурних значень синоптики поки що не прогнозують.

"Наші фахівці ще будуть уточнювати. Але це - хіба що (в неділю, - Ред.) у Луганській і Донецькій областях. На решті територій - все ж таки до 40°C", - зауважила експерт.

У Київській області погода впродовж вихідних очікується без опадів:

  • температура вночі - 13-18°C;
  • температура вдень - 25-30°C.

"Тобто класична літня погода. Поки що - ніяких 40°C. Ні про яку сильну спеку ми не говоримо. Літнє значення температури в межах близько 30 градусів за Цельсієм (в межах норми для липня в Україні, - Ред.)", - пояснила спеціаліст.

Де буде найспекотніше на початку наступного тижня

Представниця УкрГМЦ повідомила, що з понеділка (14 липня) "вже може бути наступний атмосферний фронт у західних областях", а також "якісь залишкові процеси від попереднього - у східних".

"Але все одно високі значення температури по південно-східних областях залишаються", - наголосила вона.

Птуха зауважила, що там буде утримуватись "досить така сильна спека" (близько 38°C, місцями - можливо до 39 градусів за Цельсієм).

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як погода кінця червня вдарила по городах і полях.

Читайте також, як можна "записати" сонце - як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на тиждень
Новини
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос