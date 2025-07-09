ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще не +40? Где и когда в Украине ударит самая сильная жара

Среда 09 июля 2025 17:20
UA EN RU
Еще не +40? Где и когда в Украине ударит самая сильная жара Погода в Украине до конца недели будет контрастной (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Территория нашей страны - большая, поэтому одинаковой температуры воздуха повсюду практически не бывает. В ближайшее время погода в Украине ожидается особенно контрастная.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Чем обусловлены нынешние температурные контрасты

По словам эксперта, в ближайшее время - как минимум до конца недели - погода в Украине и значения температур ожидаются контрастными:

  • на западе сейчас происходит снижение температурных показателей;
  • на юго-востоке - наоборот, дальнейшее повышение (до достаточно жарких значений).

"Завтра (10 июля, - Ред.) в большинстве областей - начиная с востока, юга, центра, частично севера - будет сохраняться преимущественно сухая жаркая погода", - рассказала синоптик.

Она объяснила, что ее будет определять:

  • поле высокого давления;
  • раскаленная воздушная масса тропического происхождения из южных широт.

"Между тем неустойчивую погоду в западных, Житомирской и Винницкой областях (также, возможно, частично на западе Киевской области) обусловит атмосферный фронт. Днем он протянет свое господство в Черкасскую и Одесскую области", - рассказала Птуха.

Каких температур ждать в разных регионах завтра

Представительница УкрГМЦ рассказала, что в западных областях "уже чувствуется более такое свежее "дыхание" из западной Европы", поэтому температурные показатели там будут несколько ниже.

На остальных же территориях температура каких-то существенных изменений претерпевать не будет.

Если говорить о температурных показателях, то начиная с завтрашнего дня и в дальнейшем они будут достаточно контрастными:

  • в западных областях кроме дождей (местами на Закарпатье и Прикарпатье - даже сильных дождей с грозами) температура ночью ожидается в пределах 12-17°C, днем - всего 15-20 градусов по Цельсию;
  • в Житомирской и Винницкой областях днем будет немного теплее - 21-26°C;
  • в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях будет наиболее жарко - 35-38°C;
  • на остальной территории Украины погода будет оставаться преимущественно без осадков (только в Киевской, а днем - в Черкасской и Одесской областях местами могут быть кратковременные дожди из-за влияния атмосферного фронта), температура ночью - 18-23°C, днем - 29-34°C.

Что принесет погода украинцам на выходных

Согласно информации синоптика, в течение пятницы (11 июля) и субботы (12 июля):

  • в западных областях и на Левобережье могут быть кратковременные дожди с грозами;
  • на остальной территории - погода ожидается без осадков.

Температура воздуха при этом:

  • в западных, Житомирской и Винницкой областях - ночью 10-15°C, днем 18-26°C;
  • в восточных, юго-восточных областях страны - ночью 21-26°C (то есть это - тропическая ночь, очень теплая), днем - сильная жара 35-38°C;
  • на остальной территории Украины - ночью 14-19°C, днем 25-30°C.

"И такие тенденции, пока что, сохраняются до конца недели. В воскресенье (13 июля) - такое же практически распределение", - рассказала Птуха.

Относительно +40°C по всей Украине, о которых сейчас пишут некоторые паблики в сети, то таких температурных значений синоптики пока не прогнозируют.

"Наши специалисты еще будут уточнять. Но это - разве что (в воскресенье, - Ред.) в Луганской и Донецкой областях. На остальных территориях - все же до 40°C", - отметила эксперт.

В Киевской области погода в течение выходных ожидается без осадков:

  • температура ночью - 13-18°C;
  • температура днем - 25-30°C.

"То есть классическая летняя погода. Пока что - никаких 40°C. Ни о какой сильной жаре мы не говорим. Летнее значение температуры в пределах около 30 градусов по Цельсию (в пределах нормы для июля в Украине, - Ред.)", - объяснила специалист.

Где будет жарче всего в начале следующей недели

Представительница УкрГМЦ сообщила, что с понедельника (14 июля) "уже может быть следующий атмосферный фронт в западных областях", а также "какие-то остаточные процессы от предыдущего - в восточных".

"Но все равно высокие значения температуры по юго-восточным областям остаются", - подчеркнула она.

Птуха отметила, что там будет удерживаться "достаточно такая сильная жара" (около 38°C, местами - возможно до 39 градусов по Цельсию).

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару. Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, как погода конца июня ударила по огородам и полям.

Читайте также, как можно "записать" солнце - как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на неделю
Новости
Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент
Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос