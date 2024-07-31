Ще 30 артсистем, 20 ББМ і понад тисячу окупантів: втрати РФ за добу

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що ворог зазнав другий масштабний розгром за тиждень. ЗСУ відбили черговий штурм росіян під Кураховим.

Про перший розгром стало відомо 24 липня. Тоді захисники України відбили на Курахівському напрямку один із наймасштабніших штурмів противника з початку повномасштабної війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, у росіян недостатньо ресурсів, щоб вести ефективний і масштабний наступ на південному напрямку.

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