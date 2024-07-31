Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки

Напомним, 30 июля стало известно, что враг потерпел второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили очередной штурм россиян под Курахово.

О первом разгроме стало известно 24 июля. Тогда защитники Украины отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов противника с начала полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, у россиян недостаточно ресурсов, чтобы вести эффективное и масштабное наступление на южном направлении.

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