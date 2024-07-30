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Другий масштабний розгром за тиждень. ЗСУ відбили штурм окупантів під Кураховим (відео)

Вівторок 30 липня 2024 16:42
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Другий масштабний розгром за тиждень. ЗСУ відбили штурм окупантів під Кураховим (відео) Ілюстративне фото: українські воїни відбили штурм росіян під Кураховим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники відбили штурм російських окупантів на Курахівському напрямку, під час якого ворог застосував майже 70 одиниць своєї техніки. З'явилось відео успішної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду у Facebook.

Як розповіли військові, протягом одного дня росіяни задіяли для штурму українських позицій на Курахівському напрямку:

  • 10 танків;
  • 47 бойових броньованих машин (ББМ) із піхотою;
  • 10 мотоциклів;
  • один багі.

Незважаючи на таку кількість техніки, українським захисникам вдалося стримати ворога, вони вразили 12 ББМ, вісім танків, дев'ять мотоциклів та багі. Ліквідовано 36 окупантів, ще 32 - поранено.

По ворогові відпрацювали артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Що передувало

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили на Курахівському напрямку один із наймасштабніших штурмів з початку повномасштабної війни.

Окупанти хотіли відтіснити українських захисників, використовуючи 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом, 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор", 12 мотоциклів. Атака ворога не вдалася, він зазнав значних втрат.

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