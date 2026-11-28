З тимчасово окупованих територій України вдалося вивезти ще 23 громадяни, які роками не могли виїхати самостійно через важкий стан здоров’я або відсутність житла й рідних на підконтрольній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Ми не мали до кого їхати, але залишатися було небезпечно", - передав слова врятованих українців омбудсмен, пояснюючи, що для багатьох рішення про виїзд визрівало місяцями.

Серед евакуйованих мешканці Луганщини та Херсонщини.

Зокрема, із села Раденськ Херсонської області вдалося вивезти родину, яка довго не наважувалася на переїзд через хвороби - у жінки виявили онкологію, у чоловіка - важку патологію серця, а їхній родич переніс ампутацію.

Вирішальним моментом стало влучання ворожого дрона, яке зруйнувало їхній будинок - люди дістали контузії, а після повернення їх одразу направили до медзакладу.

Також фахівці евакуювали жінку, яка в окупованому селі самотужки доглядала чоловіка з деменцією та лежачу літню родичку в умовах постійних обстрілів і відсутності комунікацій.

Щоб зателефонувати синові на підконтрольну територію, їй доводилося ходити на інший кінець села до знайомої, яка мала генератор.

Коли з’явилася можливість виїхати, жінка попросила допомогти ще й самотній сусідці - у підсумку в безпеку вивезли всіх, і родина нарешті возз’єдналася.

"Люди часто залишаються в окупації не тому, що не хочуть виїжджати. Вони бояться, що через хворобу, вік, відсутність грошей, житла або рідних просто не впораються після повернення. Саме тому наша робота не завершується організацією маршруту", - наголосив Дмитро Лубінець.

За його словами, після прибуття громадянам підбирають тимчасове житло, направляють на лікування та реабілітацію, а також допомагають відновити документи й налагодити зв’язок із рідними.

В організації повернення сприяли компанія МХП та її засновник Юрій Косюк, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, БФ "Карітас України", медики та соціальні працівники.

Омбудсмен нагадав, що звернутися по допомогу з евакуацією з ТОТ можна до Офісу омбудсмена за номером гарячої лінії 1678, для дзвінків із-за кордону - +38 (044) 299 74 08, або написати з окупації у WhatsApp, Viber чи Telegram за номерами +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34 (також працює пошта hotline@ombudsman.gov.ua та Електронний кабінет).