С временно оккупированных территорий Украины удалось вывезти еще 23 гражданина, которые годами не могли уехать самостоятельно из-за тяжелого состояния здоровья или отсутствия жилья и родных на подконтрольной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Мы не имели к кому ехать, но оставаться было опасно", - передал слова спасенных украинцев омбудсмен, объясняя, что для многих решение о выезде созревало месяцами.

Среди эвакуированных жители Луганщины и Херсонщины.

В частности, из села Раденск Херсонской области удалось вывезти семью, которая долго не решалась на переезд из-за болезней - у женщины обнаружили онкологию, у мужчины - тяжелую патологию сердца, а их родственник перенес ампутацию.

Решающим моментом стало попадание вражеского дрона, разрушившего их дом - люди получили контузии, а по возвращении их сразу направили в медучреждение.

Также специалисты эвакуировали женщину, которая в оккупированном селе самостоятельно ухаживала за мужчиной с деменцией и лежащей пожилой родственницей в условиях постоянных обстрелов и отсутствия коммуникаций.

Чтобы позвонить сыну на подконтрольную территорию, ей приходилось ходить на другой конец села к знакомой, у которой был генератор.

Когда появилась возможность уехать, женщина попросила помочь еще и одинокой соседке - в итоге в безопасность вывезли всех, и семья наконец-то воссоединилась.

"Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся по возвращении. Именно поэтому наша работа не завершается организацией маршрута", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По его словам, по прибытии гражданам подбирают временное жилье, направляют на лечение и реабилитацию, а также помогают восстановить документы и наладить связь с родными.

В организации возвращения содействовали компания МХП и ее основатель Юрий Косюк, Международный Комитет Красного Креста, БФ "Каритас Украины", медики и социальные работники.

Омбудсмен напомнил, что обратиться за помощью с эвакуацией из ТОТ можно в Офис омбудсмена по номеру горячей линии 1678, для звонков из-за границы - +38 (044) 299 74 08, или написать из оккупации в WhatsApp, Viber или Telegram по номерам +3 073 719 81 34 (также работает почта hotline@ombudsman.gov.ua и электронный кабинет).