Еще 23 украинца спасли из оккупации после лет жизни без света и лекарств, - омбудсмен
С временно оккупированных территорий Украины удалось вывезти еще 23 гражданина, которые годами не могли уехать самостоятельно из-за тяжелого состояния здоровья или отсутствия жилья и родных на подконтрольной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Мы не имели к кому ехать, но оставаться было опасно", - передал слова спасенных украинцев омбудсмен, объясняя, что для многих решение о выезде созревало месяцами.
Среди эвакуированных жители Луганщины и Херсонщины.
В частности, из села Раденск Херсонской области удалось вывезти семью, которая долго не решалась на переезд из-за болезней - у женщины обнаружили онкологию, у мужчины - тяжелую патологию сердца, а их родственник перенес ампутацию.
Решающим моментом стало попадание вражеского дрона, разрушившего их дом - люди получили контузии, а по возвращении их сразу направили в медучреждение.
Также специалисты эвакуировали женщину, которая в оккупированном селе самостоятельно ухаживала за мужчиной с деменцией и лежащей пожилой родственницей в условиях постоянных обстрелов и отсутствия коммуникаций.
Чтобы позвонить сыну на подконтрольную территорию, ей приходилось ходить на другой конец села к знакомой, у которой был генератор.
Когда появилась возможность уехать, женщина попросила помочь еще и одинокой соседке - в итоге в безопасность вывезли всех, и семья наконец-то воссоединилась.
"Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся по возвращении. Именно поэтому наша работа не завершается организацией маршрута", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
По его словам, по прибытии гражданам подбирают временное жилье, направляют на лечение и реабилитацию, а также помогают восстановить документы и наладить связь с родными.
В организации возвращения содействовали компания МХП и ее основатель Юрий Косюк, Международный Комитет Красного Креста, БФ "Каритас Украины", медики и социальные работники.
Омбудсмен напомнил, что обратиться за помощью с эвакуацией из ТОТ можно в Офис омбудсмена по номеру горячей линии 1678, для звонков из-за границы - +38 (044) 299 74 08, или написать из оккупации в WhatsApp, Viber или Telegram по номерам +3 073 719 81 34 (также работает почта hotline@ombudsman.gov.ua и электронный кабинет).
Возвращение украинцев из оккупации
Напомним, что 27 ноября в Украину вернулись девять детей из оккупации и России, которые находились на временно оккупированных территориях Херсона, Запорожья, Крыма и РФ.
Среди них - восьмилетний мальчик, не видевший маму с 2022 года, а также совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната. Всего с начала полномасштабной войны в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть уже 2875 детей.
В то же время, проведение эвакуационных мероприятий на отдельных участках остается сложным.
В частности, Лубинец назвал главное условие для запуска гуманитарной миссии на Кинбурнской косе - этот вопрос пока не в работе, поскольку для него нужно согласование ВСУ по поводу режима тишины без ущерба для обороны.
Сейчас офис омбудсмена сосредоточен на подготовке гуманитарных операций по вывозу гражданских с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.