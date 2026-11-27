Питання проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі наразі не перебуває в роботі, оскільки для цього необхідне погодження від Збройних сил України та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, він уже бачив інформацію щодо можливої місії на Кінбурнській косі та отримав відповідні звернення. Проте остаточне рішення залежить виключно від військових.

"По Миколаївській області - ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ", - наголосив Лубінець.

Він пояснив, що переговори щодо будь-якого регіону можливі лише після того, як військові підтвердять можливість забезпечення режиму тиші без шкоди для української обороноздатності.

Водночас омбудсмен зазначив, що наразі в роботі перебуває підготовка гуманітарних операцій для евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.