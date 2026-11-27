В Україну повернулися дев’ятеро дітей з окупованих територій і Росії. Серед них є хлопчик, який з 2022 року не бачив маму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського та допис омбудсмана Дмитра Лубінця.

За словами глави держави, додому повертаються дев’ятеро дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія - вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Діти були на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя і Криму, а також у Росії. Це Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та Артем. Наймолодшому, Артему, вісім років.

Президент додав, що всі вони отримають необхідну допомогу.

Хто допоміг повернути дітей

"Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво", - написав Зеленський.

Він також подякував омбудсману та його команді, людям, які працюють у межах ініціативи Bring Kids Back UA, і партнерам Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. За словами Зеленського, вже повернуто 2875 дітей.

"Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких", - додав він.

Лубінець розповів, що цю групу вдалося повернути завдяки сприянню першої леді Меланії Трамп. За весь час за її допомоги на підконтрольну Україні територію повернулися 40 дітей.

Історії дітей, які повернулися

"Ці випадки повернення - надзвичайно складні", - зазначив омбудсман.

Деякі діти втратили батьків. Після смерті матері 16-річний хлопець жив на окупованій території з бабусею. За словами Лубінця, вона чинила щодо нього фізичне та психологічне насильство.

Хлопець довго хотів виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, але через тиск бабусі та представників окупаційної служби у справах дітей йому не вдавалося. Дитині казали, що вдома її не чекають, але тепер брат і сестра зможуть возз’єднатися.

Схожа ситуація у зведених 13-річного брата і 17-річної сестри. Після смерті матері у квітні 2026 року вони опинилися під тимчасовою опікою чужої людини. Діти хотіли залишитися разом і жити зі старшою сестрою по матері.

Інших дітей розлучили з рідними примусово. Рідні брати 17 та 16 років жили з мамою на окупованій території. Після початку повномасштабного вторгнення родина планувала виїхати, але батько звернувся до окупаційної комендатури, і на матір почали тиснути та погрожувати їй.

Жінку змусили виїхати, а дітей не віддали - брати весь цей час спілкувалися з мамою й хотіли повернутися до неї. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров’ям: він майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування.

Ще одна історія - про хлопчика 2018 року народження, який не бачив матері з 2022 року. Мама поїхала до Чернігівської області вирішувати юридичні питання, а дитина залишилася з бабусею на окупованій території. Через початок повномасштабної війни жінка не змогла повернутися до сина.

Тепер бабуся супроводила хлопчика на підконтрольну Україні територію, щоб він возз’єднався з мамою.

Лубінець пояснив, що повернення не обмежується домовленістю про виїзд. Кожен випадок потребує окремої роботи: встановлення родинних зв’язків, пошуку законних представників, оформлення опіки, підготовки документів, погодження супроводу та безпечного маршруту.

"Продовжуємо далі працювати, аби таких випадків було ще більше", - сказав він.