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Ще 2 системи ППО і 1300 загарбників: в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росармії

Субота 07 грудня 2024 07:43
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Ще 2 системи ППО і 1300 загарбників: в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росармії Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1300 російських загарбників, відтак загальна кількість втрат ворога в особовому складі зросла до 751 910 військовослужбовців. Також воїни ЗСУ знищили 2 засоби ППО противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 751910 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 9514 од.;
  • бойових броньованих машин - 19535 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 21055 (+12) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1022 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20042 (+19) од.;
  • крилаті ракети - 2857 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30948 (+49) од.;
  • спеціальна техніка - 3633 од.

Ще 2 системи ППО і 1300 загарбників: в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росармії

Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на публікації американських ЗМІ про те, що українська сторона начебто втратила на фронті 80 тисяч військових. Глава держави наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності, та додав, що загиблих українських військових захисників менше.

Додамо, в середині листопада британське видання BBC писало, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.

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