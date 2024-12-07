Еще 2 системы ПВО и 1300 захватчиков: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях росармии

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1300 российских захватчиков, соответственно общее количество потерь врага в личном составе возросло до 751 910 военнослужащих. Также воины ВСУ уничтожили 2 средства ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикации американских СМИ о том, что украинская сторона будто бы потеряла на фронте 80 тысяч военных. Глава государства подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и добавил, что погибших украинских военных защитников меньше.

Добавим, в середине ноября британское издание BBC писало, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.

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