Еще 2 системы ПВО и 1300 захватчиков: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях росармии
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1300 российских захватчиков, соответственно общее количество потерь врага в личном составе возросло до 751 910 военнослужащих. Также воины ВСУ уничтожили 2 средства ПВО противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 751910 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 9514 ед.;
- боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 21055 (+12) ед.;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1022 (+2) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19) ед.;
- крылатые ракеты - 2857 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед.;
- специальная техника - 3633 ед.
Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикации американских СМИ о том, что украинская сторона будто бы потеряла на фронте 80 тысяч военных. Глава государства подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и добавил, что погибших украинских военных защитников меньше.
Добавим, в середине ноября британское издание BBC писало, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.
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