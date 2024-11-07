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Ще 1400 окупантів і 10 танків: Сили оборони оновили дані про втрати РФ в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1400 російських загарбників. Крім того, бійці Сил оборони знищили 10 танків, 20 ББМ та 24 артсистеми противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 704300 (+1400) осіб ліквідовано;
  • танків - 9224 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 18612 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 20194 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1245 од.;
  • засоби ППО - 996 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18408 (+42) од.;
  • крилатих ракет - 2631 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28411 (+78) од.;
  • спеціальної техніки - 3596 (+8) од.

Нагадаємо, вчора військові 5 окремої штурмової Київської бригади показали відео, як ліквідували групу російської штурмової піхоти на Покровському напрямку.

Додамо, 6 листопада в Силах оборони України також показали, як знищують окупантів на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру.

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