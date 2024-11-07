Еще 1400 оккупантов и 10 танков: Силы обороны обновили данные о потерях РФ в Украине

Напомним, вчера военные 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали видео, как ликвидировали группу российской штурмовой пехоты на Покровском направлении.

Добавим, 6 ноября в Силах обороны Украины также показали, как уничтожают кафиров на БМП по их же маршруту возле Часового Яра.

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