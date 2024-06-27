Північна Корея відправить інженерні війська в окуповані РФ частини України, - ISW
Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" на теренах тимчасово окупованих районів Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Днями південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на одного з урядовців КНДР повідомив, що вже у липні 2024 року Пхеньян планує відправити великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область. Ці сили допоможуть відновити інфраструктуру в тимчасово окупованому Донецьку.
Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад. Телеканал Chosun підрахував, що КНДР може щороку отримувати від Росії до 115 млн доларів США у невизначеній іноземній валюті, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповані райони України.
"ISW поки що не бачив повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Однак пряма інженерна підтримка КНДР може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту та сприяти зусиллям РФ з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України", - йдеться у повідомленні.
Відносини Росії з Північною Кореєю
Після візиту 20 червня російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї та підписання договору про партнерство між державами, виникла загроза більш активного втручання Пхеньяна у війну в Україні на боці агресора.
Путін заявив, що немає необхідності залучати живу силу з КНДР. Водночас, Кремль масово набирає найманців з усього світу для безпосередньої участі у війні проти України.
У Пентагоні Північній Кореї запропонували "поставити під сумнів" її рішення відправити свої війська, оскільки вони стануть "гарматним м'ясом".
В Інституті вивчення війни зазначили, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з СРСР, включно з Північною Кореєю та В'єтнамом. Таким чином Кремль намагається закласти основу альтернативного світового порядку.
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