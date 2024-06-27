Північна Корея відправить інженерні війська в окуповані РФ частини України, - ISW

Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" на теренах тимчасово окупованих районів Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Днями південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на одного з урядовців КНДР повідомив, що вже у липні 2024 року Пхеньян планує відправити великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область. Ці сили допоможуть відновити інфраструктуру в тимчасово окупованому Донецьку.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад. Телеканал Chosun підрахував, що КНДР може щороку отримувати від Росії до 115 млн доларів США у невизначеній іноземній валюті, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповані райони України.

"ISW поки що не бачив повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Однак пряма інженерна підтримка КНДР може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту та сприяти зусиллям РФ з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України", - йдеться у повідомленні.