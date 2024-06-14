Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 13 на 14 червня, становили 1250 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 524 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 26 бойових броньованих машин і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у Харківській області, де відновили втрачені позиції.
Натомість росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в Донецькій області.
Тим часом атаки Повітряних сил ЗСУ по системах ППО росіян можуть зробити Крим непридатним плацдармом для армії держави-агресора.
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