Еще 1250 захватчиков, 26 ББМ и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 13 на 14 июня, составили 1250 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 524 060 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 26 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех в Харьковской области, где восстановили утраченные позиции.
Зато россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.
Между тем атаки Воздушных сил ВСУ по системам ПВО россиян могут сделать Крым непригодным плацдармом для армии государства-агрессора.
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