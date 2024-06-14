Росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

Станом на 22:00 середи, 14 червня, в Україні на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському і Курахівському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атаки росіян

Загалом, російські загарбники завдали по території України три ракетних удари з застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе.

Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого і Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка і Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Всі атаки відбито українськими захисниками. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам’янського завершились для ворога невдачею.

На Краматорському напрямку агресор атакував підрозділи Сил оборони одинадцять разів у районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога вглиб нашої території.

На Покровському напрямку обстановка залишається найгарячішою. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Військові відбили 24 ворожі атаки. Вісім бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій у районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Втрати ворога

Попередні втрати агресора склали 291 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату й автомобіль.

Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.