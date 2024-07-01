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Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ ліквідували понад 1100 російських військових за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 30 червня на 1 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 543 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 66 артилерійських систем і 36 безпілотних літальних апаратів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 543 810 (+1110) осіб ліквідовано;   
  • танків - 8099 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 550 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 14 599 (+66) од.;
  • РСЗВ - 1111 (+1) од.;
  • засоби ППО - 874 (+1) од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 620 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2333 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 713 (+70) од.;
  • спеціальної техніки - 2448 од.

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони оточили росіян на заводі у Вовчанську Харківської області. Однак ворог просунувся на Авдіївському напрямку.

За червень Збройні сили знищили рекордну кількість особового складу і техніки росіян.

В Інституті вивчення війни переконані, що західні партнери України можуть послабити бажання Росії вести затяжну війну на знищення нашої країни.

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Війна Росії проти України