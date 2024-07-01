Еще 1110 захватчиков и 66 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 30 июня на 1 июля, составили 1110 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 543 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 66 артиллерийских систем и 36 беспилотных летательных аппаратов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Силы обороны окружили россиян на заводе в Волчанске Харьковской области. Однако враг продвинулся на Авдеевском направлении.
За июнь Вооруженные силы уничтожили рекордное количество личного состава и техники россиян.
В Институте изучения войны убеждены, что западные партнеры Украины могут ослабить желание России вести затяжную войну на уничтожение нашей страны.
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