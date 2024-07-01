Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 30 червня на 1 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 543 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 66 артилерійських систем і 36 безпілотних літальних апаратів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали: особового складу - 543 810 (+1110) осіб ліквідовано;

танків - 8099 (+19) од.;

бойових броньованих машин - 15 550 (+26) од.;

артилерійських систем - 14 599 (+66) од.;

РСЗВ - 1111 (+1) од.;

засоби ППО - 874 (+1) од.;

літаків - 360 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 620 (+36) од.;

крилатих ракет - 2333 (+2) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 713 (+70) од.;

спеціальної техніки - 2448 од.