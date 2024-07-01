ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Понеділок 01 липня 2024 07:17
UA EN RU
Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували понад 1100 російських військових за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 30 червня на 1 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 543 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 66 артилерійських систем і 36 безпілотних літальних апаратів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 543 810 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 8099 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 550 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 14 599 (+66) од.;
  • РСЗВ - 1111 (+1) од.;
  • засоби ППО - 874 (+1) од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 620 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2333 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 713 (+70) од.;
  • спеціальної техніки - 2448 од.

Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони оточили росіян на заводі у Вовчанську Харківської області. Однак ворог просунувся на Авдіївському напрямку.

За червень Збройні сили знищили рекордну кількість особового складу і техніки росіян.

В Інституті вивчення війни переконані, що західні партнери України можуть послабити бажання Росії вести затяжну війну на знищення нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США