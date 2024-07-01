Ще 1110 загарбників і 66 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 30 червня на 1 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 543 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 66 артилерійських систем і 36 безпілотних літальних апаратів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 543 810 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8099 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 15 550 (+26) од.;
- артилерійських систем - 14 599 (+66) од.;
- РСЗВ - 1111 (+1) од.;
- засоби ППО - 874 (+1) од.;
- літаків - 360 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 620 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2333 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 713 (+70) од.;
- спеціальної техніки - 2448 од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони оточили росіян на заводі у Вовчанську Харківської області. Однак ворог просунувся на Авдіївському напрямку.
За червень Збройні сили знищили рекордну кількість особового складу і техніки росіян.
В Інституті вивчення війни переконані, що західні партнери України можуть послабити бажання Росії вести затяжну війну на знищення нашої країни.
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