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Еще 1110 захватчиков и 66 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Понедельник 01 июля 2024 07:17
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Еще 1110 захватчиков и 66 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: ВСУ ликвидировали более 1100 российских военных за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 30 июня на 1 июля, составили 1110 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 543 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 66 артиллерийских систем и 36 беспилотных летательных аппаратов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 543 810 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8099 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 550 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 14 599 (+66) ед;
  • РСЗО - 1111 (+1) ед;
  • средства ПВО - 874 (+1) ед;
  • самолетов - 360 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 2333 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 713 (+70) ед;
  • специальной техники - 2448 ед.

Еще 1110 захватчиков и 66 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по данным ISW, Силы обороны окружили россиян на заводе в Волчанске Харьковской области. Однако враг продвинулся на Авдеевском направлении.

За июнь Вооруженные силы уничтожили рекордное количество личного состава и техники россиян.

В Институте изучения войны убеждены, что западные партнеры Украины могут ослабить желание России вести затяжную войну на уничтожение нашей страны.

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