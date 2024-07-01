Еще 1110 захватчиков и 66 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: ВСУ ликвидировали более 1100 российских военных за сутки (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 30 июня на 1 июля, составили 1110 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 543 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 66 артиллерийских систем и 36 беспилотных летательных аппаратов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили: личного состава - 543 810 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 8099 (+19) ед;

боевых бронированных машин - 15 550 (+26) ед;

артиллерийских систем - 14 599 (+66) ед;

РСЗО - 1111 (+1) ед;

средства ПВО - 874 (+1) ед;

самолетов - 360 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед;

крылатых ракет - 2333 (+2) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 713 (+70) ед;

специальной техники - 2448 ед.