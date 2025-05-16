Ще 1100 окупантів, 32 ББМ і засіб ППО: Генштаб оновив дані про втрати росармії

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1100 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 32 ББМ, 36 артсистем, та 1 засіб ППО противника

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 971 690 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 10 825 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 22 546 (+32) од.;

артилерійських систем - 27 908 (+36) од.;

РСЗВ - 1 385 (+1) од.;

засоби ППО - 1 167 (+1) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 123 (+123) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 48 713 (+166) од.;

спеціальної техніки - 3 892 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 15 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 117 боїв.

Як передали в Силах оборони України, Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим" за кількість ворожих штурмів та атак.

Додамо, в оприлюдненому 16 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися в районі Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів поблизу Лиману, Новопавлівки та Великої Новосілки.