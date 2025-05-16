Ще 1100 окупантів, 32 ББМ і засіб ППО: Генштаб оновив дані про втрати росармії
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1100 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 32 ББМ, 36 артсистем, та 1 засіб ППО противника
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 971 690 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 10 825 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 22 546 (+32) од.;
- артилерійських систем - 27 908 (+36) од.;
- РСЗВ - 1 385 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 167 (+1) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 123 (+123) од.;
- крилатих ракет - 3 197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 48 713 (+166) од.;
- спеціальної техніки - 3 892 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 15 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 117 боїв.
Як передали в Силах оборони України, Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим" за кількість ворожих штурмів та атак.
Додамо, в оприлюдненому 16 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися в районі Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів поблизу Лиману, Новопавлівки та Великої Новосілки.
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