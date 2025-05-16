Еще 1100 оккупантов, 32 ББМ и средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях росармии

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1100 российских оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 32 ББМ, 36 артсистем, и 1 средство ПВО противника

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 971 690 (+1100) человек ликвидировано;

танков - 10 825 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 22 546 (+32) ед.;

артиллерийских систем - 27 908 (+36) ед.;

РСЗО - 1 385 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 167 (+1) ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 123 (+123) ед.;

крылатых ракет - 3 197 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 48 713 (+166) ед.;

специальной техники - 3 892 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 15 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте уже произошло 117 боев.

Как передали в Силах обороны Украины, Покровское направление до сих пор остается самым "горячим" по количеству вражеских штурмов и атак.

Добавим, в обнародованном 16 мая отчете Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что украинские защитники недавно продвинулись в районе Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов вблизи Лимана, Новопавловки и Великой Новоселки.