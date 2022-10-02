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Ще +1 до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського Су-34

Фото: в Лимані знайдені уламки російського Су-34 2 жовтня (t.me/kpszsu)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, у Лимані Донецької області українські військові знайшли уламки збитого російського бомбардувальника Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані", - йдеться в повідомленні.

Українські військові додають, що раніше дані про цей Су-34 не потрапляли в мережу, тому це плюс один літак до підтверджених втрат росіян.

Як повідомлялось, бійці Нацгвардії виявили ворожий танк Т-72Б3 під звільненим Лиманом Донецької області. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.

Нагадаємо, ЗСУ повністю зачистили Лиман (Донецька область) від окупантів. Це підтверджено станом на 12:30 2 жовтня.

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