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Еще +1 к потерям. В освобожденном Лимане найдены обломки российского Су-34

Фото: в Лимане найдены обломки российского Су-34 (t.me/kpszsu)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в Лимане Донецкой области украинские военные нашли обломки сбитого российского бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане", - говорится в сообщении.

Украинские военные добавляют, что ранее данные об этом Су-34 не попадали в сеть, поэтому это плюс один самолет к подтвержденным потерям россиян.

Как сообщалось, бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под освобожденным Лиманом Донецкой области. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.

Напомним, ВСУ полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов. Это подтверждено по состоянию на сегодня, 12:30 2 октября.

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