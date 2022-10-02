ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще +1 до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського Су-34

Новость на русском →
Донбас, Неділя 02 жовтня 2022 19:06
Ще +1 до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського Су-34 Фото: в Лимані знайдені уламки російського Су-34 2 жовтня (t.me/kpszsu)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, у Лимані Донецької області українські військові знайшли уламки збитого російського бомбардувальника Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані", - йдеться в повідомленні.

Українські військові додають, що раніше дані про цей Су-34 не потрапляли в мережу, тому це плюс один літак до підтверджених втрат росіян.

Як повідомлялось, бійці Нацгвардії виявили ворожий танк Т-72Б3 під звільненим Лиманом Донецької області. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.

Нагадаємо, ЗСУ повністю зачистили Лиман (Донецька область) від окупантів. Це підтверджено станом на 12:30 2 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України