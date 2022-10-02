Ще +1 до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського Су-34

У неділю, 2 жовтня, у Лимані Донецької області українські військові знайшли уламки збитого російського бомбардувальника Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані", - йдеться в повідомленні. Українські військові додають, що раніше дані про цей Су-34 не потрапляли в мережу, тому це плюс один літак до підтверджених втрат росіян.