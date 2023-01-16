Щасливий бути під російськими санкціями, - міністр закордонних справ Британії

До санкційних списків Російської Федерації потрапив ще один високопосадовець Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.

"Добре. Якщо це ціна підтримки української свободи, то я щасливий бути під санкціями", - написав він у твіті.

Днями, 14 січня, МЗС РФ внесла до свого санкційного списку очільника МЗС Великобританії Джеймса Клеверлі та начальника Генштабу країни Патріка Сандерса, про що повідомила на сайті МЗС Росії спікер Марія Захарова. Серед 36 британських політиків, у тому числі членів Кабінету міністрів, представників силових відомств та журналістського корпусу Британії, також міністр у справах соціально-економічного розвитку регіонів, житлового забезпечення, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерського Олівер Дауден, міністр без портфеля Назім Захаві, представники керівництва Стратегічного командування британських збройних сил та Національного центру кібербезпеки.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 14 січня, Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану через страту екс-заступника міністра оборони Алі-Реза Акбарі.

Крім того, нагадаємо, що міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі розкритикував російську заяву про припинення вогню на Різдво.

Наприкінці 2022 року ми писали, що, за словами Клеверлі, НАТО ніколи не погрожував Росії і не робить це зараз.

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