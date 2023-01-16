Счастлив быть под российскими санкциями, - министр иностранных дел Британии

В санкционные списки Российской Федерации попал еще один высокопоставленный чиновник Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что попал под санкции российского правительства.
"Хорошо. Если это цена поддержки украинской свободы, то я счастлив быть санкциями", - написал он в твите.
На днях, 14 января, МИД РФ внесла в свой санкционный список главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли и начальника Генштаба страны Патрика Сандерса, о чем сообщила на сайте МИД России спикер Мария Захарова. Среди 36 британских политиков, в том числе членов Кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Британии, также министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.
На днях РБК-Украина сообщало, что в субботу, 14 января, Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана из-за казни экс-замминистра обороны Али-Реза Акбари.
Кроме того, напомним, что министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли подверг критике российское заявление о прекращении огня на Рождество.
В конце 2022 года мы писали, что, по словам главы Клеверли, НАТО никогда не угрожал России и не делает это сейчас.
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