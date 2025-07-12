"Щаслива повернутися". Легендарна Вінус Вільямс разом з Мартою Костюк зіграє на турнірі у Вашингтоні

Перша гра за 16 місяців

Турнір у столиці США відбудеться з 19 по 27 липня. Це буде перший офіційний матч 45-річної Вільямс після березня 2024 року, коли вона програла у стартовому колі турніру в Маямі. За весь минулий сезон американка встигла провести лише дві гри, поступившись також у першому раунді змагань в Індіан-Веллсі.

"Я щаслива знову повернутися до Вашингтона. Тут особлива атмосфера – енергія, підтримка вболівальників, багата історія. Це місто завжди дарувало мені неймовірну любов, і я з нетерпінням чекаю, коли знову вийду на корт", - прокоментувала своє повернення Вільямс у коментарі для сайту WTA.

На сьогодні Вінус Вільямс не має офіційного місця в активному рейтингу WTA - вона позначена як “inactive”. Останнім часом (березень 2025) її позиція трималась у межах № 970–1151.

Вашингтон зустріне зірок

Загалом у жіночій сітці цьогорічного Mubadala Citi DC Open виступлять 32 тенісистки, серед яких три представниці топ-10 світового рейтингу:

Джессіка Пегула (№3 WTA),

Паула Бадоса (№9 WTA),

Емма Наварро (№10 WTA).

Також до основної сітки потрапила й друга ракетка України Марта Костюк (№26 WTA).

Повернення чи знову фальстарт?

На початку цього року навколо імені Вільямс виникла плутанина.

WTA анонсувала її участь у турнірі в Індіан-Веллсі, однак сама тенісистка згодом спростувала інформацію, назвавши її "помилкою організаторів".