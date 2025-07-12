"Щаслива повернутися". Легендарна Вінус Вільямс разом з Мартою Костюк зіграє на турнірі у Вашингтоні

Колишня перша ракетка світу та семиразова чемпіонка турнірів "Гренд Слем" Вінус Вільямс стала володаркою wild card на турнір WTA 500 Mubadala Citi DC Open у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Турнір у столиці США відбудеться з 19 по 27 липня. Це буде перший офіційний матч 45-річної Вільямс після березня 2024 року, коли вона програла у стартовому колі турніру в Маямі. За весь минулий сезон американка встигла провести лише дві гри, поступившись також у першому раунді змагань в Індіан-Веллсі.
"Я щаслива знову повернутися до Вашингтона. Тут особлива атмосфера – енергія, підтримка вболівальників, багата історія. Це місто завжди дарувало мені неймовірну любов, і я з нетерпінням чекаю, коли знову вийду на корт", - прокоментувала своє повернення Вільямс у коментарі для сайту WTA.
На сьогодні Вінус Вільямс не має офіційного місця в активному рейтингу WTA - вона позначена як “inactive”. Останнім часом (березень 2025) її позиція трималась у межах № 970–1151.
Загалом у жіночій сітці цьогорічного Mubadala Citi DC Open виступлять 32 тенісистки, серед яких три представниці топ-10 світового рейтингу:
Також до основної сітки потрапила й друга ракетка України Марта Костюк (№26 WTA).
На початку цього року навколо імені Вільямс виникла плутанина.
WTA анонсувала її участь у турнірі в Індіан-Веллсі, однак сама тенісистка згодом спростувала інформацію, назвавши її "помилкою організаторів".
Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.
Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії Великого Шлема узяла в парному розряді.
Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.
У 2011 році Вінус поставили діагноз синдрому Шегрена – аутоімунного захворювання, що відбирає у людини енергію, викликає втому та біль у суглобах. З цим захворюванням Вінус боролася до 2017-го.
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