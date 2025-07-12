"Счастлива вернуться". Легендарная Винус Уильямс вместе с Мартой Костюк сыграет на турнире в Вашингтоне

Первая игра за 16 месяцев

Турнир в столице США состоится с 19 по 27 июля. Это будет первый официальный матч 45-летней Уильямс после марта 2024 года, когда она проиграла в стартовом круге турнира в Майами. За весь прошлый сезон американка успела провести лишь две игры, уступив также в первом раунде соревнований в Индиан-Уэллсе.

"Я счастлива вновь вернуться в Вашингтон. Здесь особая атмосфера - энергия, поддержка болельщиков, богатая история. Этот город всегда дарил мне невероятную любовь, и я с нетерпением жду, когда снова выйду на корт", - прокомментировала своё возвращение Уильямс в комментарии для сайта WTA.

На сегодня Винус Уильямс не имеет официального места в активном рейтинге WTA - она обозначена как "inactive". В последнее время (март 2025) ее позиция держалась в пределах № 970-1151.

Вашингтон встретит звезд

Всего в женской сетке нынешнего Mubadala Citi DC Open выступят 32 теннисистки, среди которых три представительницы топ-10 мирового рейтинга:

Джессика Пегула (№3 WTA),

Паула Бадоса (№9 WTA),

Эмма Наварро (№10 WTA).

Также в основную сетку попала и вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA).

Возвращение или снова фальстарт?

В начале этого года вокруг имени Уильямс возникла путаница.

WTA анонсировала ее участие в турнире в Индиан-Уэллсе, однако сама теннисистка впоследствии опровергла информацию, назвав ее "ошибкой организаторов".