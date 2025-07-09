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Скандальна Соболенко зіграє з фіналістом "Вімблдона" у тенісній "битві статей": коли і де відбудеться подія

Гонконг, Середа 09 липня 2025 12:37
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Скандальна Соболенко зіграє з фіналістом "Вімблдона" у тенісній "битві статей": коли і де відбудеться подія Фото: Аріна Соболенко (instagram.com/arynasabalenka)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка світу серед жінок – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко та колишній 13-й номер чоловічого рейтингу Нік Кіріос з Австралії планують провести поєдинок на корті у форматі "битви статей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talk Sport.

Матч у нестандартному форматі

Незвичний поєдинок має відбутися в кінці поточного року в Гонконзі.

"Ми з Аріною думаємо зіграти “битву статей” ближче до кінця року в Гонконзі. Корт у неї буде трохи зменшеним, а мені – дозволена лише одна подача. Чесно кажучи, трохи нервую, адже вона зараз у своїй найкращій формі. А в мене майже дерев'яні ноги. Але я впевнений, що зможу її обіграти", - прокоментував майбутню зустріч Кіріос.

Формат матчу буде нестандартним (окрім вже названих обмежень для Кіріоса). Замість класичних сетів будуть чотири чверті по вісім хвилин. Перемагає той, хто першим виграє три з них. Якщо буде нічия 2:2 – у грі застосують "раптову смерть", де переможцем стане той, хто виграє два розіграші поспіль.

Скандальна Соболенко зіграє з фіналістом &quot;Вімблдона&quot; у тенісній &quot;битві статей&quot;: коли і де відбудеться подія

Нік Кіріос (фото: instagram.com/k1ngkyrg1os)

Хто такий Нік Кіріос

30-річний австралійський тенісист – переможець Australian Open-2022 у парному розряді та фіналіст "Вімблдона"-2022 – в одиночному.

У жовтні 2016-го був 13-ю ракеткою світу – це найвище його досягнення в рейтингу. Останнім часом майже не грає через травми. В актуальному рейтингу АТР посідає 637-ме місце.

Домінування Соболенко

В активі Соболенко – перемоги на трьох "мейджорах" та ще два виходи у фінал.

Зараз вона беззаперечний лідер світового жіночого тенісу. В рейтингу WTA її перевага над найближчою переслідувачкою – американкою Коко Гофф вже досягла майже 4 тисяч пунктів. Для порівняння, це майже стільки ж, скільки відділяє другу ракетку світу від дев'ятої.

"Битва статей": що відомо

Це буде не перша "битва статей" в історії тенісу.

Історичний матч відбувся у 1973 році між ветераном Боббі Ріггсом та першим на той час номером жіночого рейтингу Біллі Джин Кінг. Тоді перемогу здобула Кінг в трьох сетах – 6:4, 6:3, 6:3.

Поєдинок мав не тільки спортивне, а й соціальне значення, оскільки Кінг протягом усієї кар'єри активно боролася за рівну оплату для жінок і чоловіків у тенісі.

Раніше розповіли, як український тенісист здобув два титули на турнірі в Туреччині.

Також читайте, як на "Вімблдоні" визначили, хто гучніше – мотоцикл чи Соболенко.

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