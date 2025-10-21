Шатдаун у США затягується - демократи вкотре зірвали подолання кризи

Під час голосування ввечері у понеділок, 20 жовтня, сенатори підтримали документ 50 голосами "за" і 43 "проти".

Законопроєкт, раніше схвалений Палатою представників, передбачав фінансування уряду до 21 листопада. Однак для його ухвалення потрібно було мінімум 60 голосів, тому спротив демократів знову заблокував ухвалення.

Керівництво Республіканської партії та Білий дім сподівалися, що урядове припинення роботи невдовзі завершиться, особливо після акцій протесту "Ні королям" (No Kings), які відбулися по всій країні 18 жовтня.

Однак демократи неодноразово заперечували причетність їхньої позиції стосовно шатдауну до протестів. Наразі ознак зближення сторін чи можливого компромісу не спостерігається.

Як зазначає видання, тривалий шатдаун заблокував і двопартійні переговори щодо інших ключових тем. Зокрема, група сенаторів обговорювала можливість продовження субсидій у межах Закону про доступне медичне обслуговування (Obamacare), чинність яких спливає наприкінці року, однак ці перемовини також зайшли у глухий кут.

Наприкінці поточного тижня республіканці планують винести на голосування законопроєкт, що дозволить виплачувати заробітну плату окремим категоріям федеральних службовців і військовим на період шатдауну. Очікується, що демократи заблокують і цю ініціативу.

Опозиція вважає, що документ може дати президенту Дональду Трампу та директору Офісу менеджменту й бюджету Білого дому Расселу Воту, можливість вибірково нараховувати зарплати лише лояльним працівникам, а решту відправляти у неоплачувані відпустки.