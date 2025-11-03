Шатдаун у США цього тижня може стати найдовшим в історії країни, - AP

Як повідомляє видання, цього тижня припинення роботи уряду може стати найдовшим за всю історію, оскільки пошук виходу з "глухого кута" між демократами й республіканцями переходить на новий місяць.

Мільйони людей можуть втратити продовольчу допомогу, термін дії субсидій на охорону здоров'я скоро закінчиться, і між сторонами практично не ведуться реальні переговори про те, як покласти цьому край.

Трамп заявив у інтерв'ю в неділю, що "не дозволить себе шантажувати", згадавши демократів, які наполягають на продовженні субсидій за законом про доступну медичну допомогу.

Американський президент заявив, що вестиме переговори лише тоді, коли фінансування уряду буде поновлене.

Він зазначив, що демократи "збилися з дороги" та висловив упевненість, що вони "капітулюють" перед республіканцями. Якщо ж цього не станеться, Трамп вважає це "проблемою демократів", а не населення США.

АР зазначає, що такі коментарі президента США сигналізують про те, що шатдаун в країні може затягнутися. Водночас федеральні працівники, в тому числі й авіадиспетчери, можуть втратити зарплати.

Крім того, існує невизначеність в питанні, чи зможуть 42 мільйони американців, які отримують продовольчу допомогу, надалі мати доступ до неї.