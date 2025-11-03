Шатдаун в США на этой неделе может стать самым длинным в истории страны, - AP

Как сообщает издание, на этой неделе приостановка работы правительства может стать самой длинной за всю историю, поскольку поиск выхода из "тупика" между демократами и республиканцами переходит на новый месяц.

Миллионы людей могут потерять продовольственную помощь, срок действия субсидий на здравоохранение скоро закончится, и между сторонами практически не ведутся реальные переговоры о том, как положить этому конец.

Трамп заявил в интервью в воскресенье, что "не позволит себя шантажировать", упомянув демократов, которые настаивают на продлении субсидий по закону о доступной медицинской помощи.

Американский президент заявил, что будет вести переговоры только тогда, когда финансирование правительства будет возобновлено.

Он отметил, что демократы "сбились с дороги" и выразил уверенность, что они "капитулируют" перед республиканцами. Если же этого не произойдет, Трамп считает это "проблемой демократов", а не населения США.

АР отмечает, что такие комментарии президента США сигнализируют о том, что шатдаун в стране может затянуться. В то же время федеральные работники, в том числе и авиадиспетчеры, могут потерять зарплаты.

Кроме того, существует неопределенность в вопросе, смогут ли 42 миллиона американцев, которые получают продовольственную помощь, в дальнейшем иметь доступ к ней.