Шатдаун у США триває: Сенат провалив голосування щодо фінансування уряду

Дві пропозиції щодо фінансування уряду - одна від демократів, одна від республіканців - провалилися в Сенаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун в країні.
Найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare. Республіканці виступають категорично проти.
Тим часом Білий дім може розпочати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалилися.
Економічні радники президента Дональда Трампа попереджають, що тривалий шатдаун може призвести до серйозних економічних наслідків для США: країна щотижня втрачатиме по 15 млрд доларів ВВП.
З 1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. У зв'язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України та іншої підтримки з боку Вашингтона.
Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що призупинення роботи уряду в США не вплинуло на постачання американської зброї до України в рамках програми PURL.
Також Зеленський запевнив, що Україна закуповує необхідну зброю у США в рамках програми PURL, яка передбачає фінансування пакетів озброєння коштом країн ЄС.
Раніше посол України у США Ольга Стефанішина також спростувала інформацію про вплив шатдауну на постачання зброї США.
"Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", - зазначила вона.