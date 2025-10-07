Шатдаун в США продолжается: Сенат провалил голосование по финансированию правительства

Два предложения по финансированию правительства - одно от демократов, одно от республиканцев - провалились в Сенате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун в стране.
Больше всего споров вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.
Тем временем Белый дом может начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.
Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что длительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП.
С 1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета. В связи с этим ходили слухи о возможном приостановлении поставок оружия США в Украину и другой поддержки со стороны Вашингтона.
Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление работы правительства в США не повлияло на поставки американского оружия в Украину в рамках программы PURL.
Также Зеленский заверил, что Украина закупает необходимое оружие у США в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование пакетов вооружения за счет стран ЕС.
Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина также опровергла информацию о влиянии шатдауна на поставки оружия США.
"Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику", - отметила она.