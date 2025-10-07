Шатдаун в США продолжается: Сенат провалил голосование по финансированию правительства

Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун в стране.

Больше всего споров вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.

Тем временем Белый дом может начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.

Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что длительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП.