Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України? Зеленський поставив крапку
Призупинення роботи уряду в США, тобто шатдаун, не вплинуло на постачання американської зброї до України в рамках програми PURL.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Що передувало?
З 1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. Документ не ухвалили через суперечки між республіканцями та демократами щодо фінансування медичного страхування. Через шатдаун у США можливі масові звільнення держслужбовців, а некритичні програми призупинено або обмежено.
У зв'язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України, а також іншої підтримки з боку Вашингтона.
У Зеленського запитали, чи дійсно загрожує шатдаун постачанню зброї для України. За його словами, наразі Україна отримає американську зброю в рамках програми PURL
"Поставки у нас є. Американці нічого не заблокували. До речі, я знаю, що було в засобах масової інформації, що є шатдаун, деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо", - наголосив президент.
Програма постачання зброї в рамках PURL
Також Зеленський запевнив, що Україна закуповує необхідну зброю у США в рамках програми PURL, яка передбачає фінансування пакетів озброєння коштом країн ЄС.
Глава держави заявив, що Київ, зокрема, купує ракети в США, необхідні для протиповітряної оборони - це і Patriot, і NASAMS.
Зеленський назвав "друзів України", які фінансують зброю для ЗСУ
Ще президент перерахував ті країни, які найбільше фінансують зброю для України: це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія і Норвегія.
"Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього захисту і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія - це головні внески, які були зроблені. Це головні країни, які дали гроші на цю програму, по якій ми купуємо дефіцитні речі, які є тільки в США", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, що країни Балтії теж підтримують Україну в питанні фінансування озброєння, так як і деякі інші європейські країни і не тільки. Однак їхні внески менші у порівнянні з внесками перерахованих вище союзників.
"І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола, другого етапу їх внесків, тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль. Тому тут залежить на сьогодні від цих країн", - підсумував глава держави.
Україна може отримати нову зброю від США - Кремль відреагував
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати нову допомогу від США в контексті далекобійних ударів.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку закликав до надання ЗСУ далекобійних ракет Tomahawk.
При цьому віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити тільки президент Дональд Трамп.
З'явилась і реакція Кремля на ймовірне постачання Україні далекобійної зброї. Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Трампу погіршенням позитивних тенденцій у відносинах в разі передачі Києву далекобійних ракет Tomahavk.