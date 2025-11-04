UA

Шатдаун у США: Сенат знову провалив голосування щодо фінансування уряду

Фото: Сенат США знову провалив голосування щодо фінансування уряду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сенат США вже в 14-те не підтримав прийнятий Палатою представників законопроєкт щодо фінансування уряду. Шатдаун в країні продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Процедурне голосування за законопроєкт щодо фінансування уряду до 21 листопада не набрало необхідних 60 голосів. Сенатори проголосували з розподілом голосів 54 проти 44.

Зазначається, що законопроєкт не отримав нової підтримки з боку демократів на 14-му голосуванні, незважаючи на оптимізм деяких республіканців щодо того, що припинення роботи уряду може наближатися до кінця.

Сенатори-демократи Кетрін Кортез Масто з Невади та Джон Феттерман підтримали просування цього заходу разом із незалежним сенатором Ангусом Кінгом з Мену, який працює разом із демократами.

Сенатор-республіканець від Кентуккі Ренд Пол був єдиним республіканцем, який виступив проти. 

Сенатор-демократ Корі Букер від Нью-Джерсі та сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни не голосували.

Шатдаун у США

Нагадаємо, з 1 жовтня у Сполучених Штатах Америки триває призупинення роботи уряду. Шатдаун викликаний відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.

Він вже перевищив 21-денний шатдаун 1995-1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.

Водночас шатдаун у США цього тижня може подолати історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями, а також закликів президента Дональда Трампа до однопартійців не йти на компроміси.

Найдовший урядовий параліч стався у 2018-2019 роках і тривав 35 днів. Однак нинішній шатдаун може побити й цей рекорд.

Зазначається, що щоденні економічні втрати США через призупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.

При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроєкти, що могли б покласти край урядовому блокуванню.

Минулого тижня демократи в 13-те проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроєкту про відновлення роботи уряду.

У федеральних агентств вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило у неоплачувану відпустку 1400 співробітників.

